Anneberg Vandrehjem er en unik bygning, som nu er sat til salg, men trods stor forhåndsinteresse var der kun syv konkrete bud, da det kom til stykket.

Interessen for unikke huse dalede

Odsherred - 10. marts 2020 kl. 10:05 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

3,9 mio. kr. var Anneberg Vandrehjem sat til salg for, og for den pris kunne man erhverve sig over 1.000 m2 unik bygning samt et 36.000 m2 stort parkanlæg, og ved samme lejlighed var den gule palævilla Egehus, i Annebergparken, sat til salg for 2,99 mio. kr.

Interessen for de to bygninger var enorm, og ejendomsmægler Søren Mosbæk, fra Nordicals, kunne berette om over 100 interesserede købere. Det fik Freja Ejendomme til at lade husene gå ud i en budrunde, og efter rundens tidsfrist, er kun de seriøst købsinteresserede tilbage.

I hvert fald kom der kun tre bud på Egehus og syv bud på vandrehjemmet, og selvom Søren Mosbæk erkender, at de havde håbet på flere bud, så kalder han det for fine bud.

»Jeg kan ikke løfte sløret for de afgivne bud endnu, da Freja Ejendomme har en periode på 10 hverdage til at udvælge hvilket bud de går med. Det her viser nok meget fint, hvordan det ofte falder ud i budrunderne, men fine bud, så jeg forventer at Freja accepterer det højeste bud på begge ejendomme,« siger han til dagbladet Nordvestnyt.