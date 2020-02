Interaktiv: Historien om et erhvervseventyr

I 60 år har Poul Johansen Maskiner leveret kvalitetsprodukter til få, men store leverandører. Virksomheden i Fårevejle Stationsby har gennem alle årene været kendt for at producere maskiner af høj standart. Og de bliver produceret fra bunden af. Poul Johansen, der grundlagde virksomheden, var nemlig overbevist om, at det giver medarbejderne en større tilfredsstillelse at kunne følge produkterne fra start til slut.