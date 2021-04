Inspireret af Jorn: Flot og farverig kunst

Af Niels Sørensen Odden Skole er i disse dage pyntet op med en række flotte og farverige værker, som skolens elever i 3. og 4. klasse har begået under kyndig vejledning af billedkunstlærer Majbritt S. Andersen.

- Vi fik et klassesæt af bogen »100 Jorn-eksperimenter vi kan lave derhjemme ved køkkenbordet« tilsendt fra Museum Jorn. Jeg satte mig ned, kiggede bogen igennem og udvalgte forskellige opgaver til undervisningen, fortæller hun.

- Vi har to timer om ugen, og når vi først går i gang med at fordybe os, så tager det tid at gå ned i detaljerne, fortæller Majbritt S. Andersen og fortsætter: