Ingen var smittet: Elever vender tilbage til højskole

Odsherred - 03. oktober 2020 kl. 08:15 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

En glad forstander på Vallekilde Højskole, Torben Smidt Hansen, kan fra lørdag byde velkommen tilbage til eleverne, efter at de har været hjemsendt og er blevet corona-testet.

Alle de hjemsendte elever og højskolens personale er blevet testet, efter at en lærer blev konstateret smittet med coronavirus - ingen er smittet, oplyser forstander Torben Smidt Hansen.

I søndags blev de 120 elever og personalet sendt hjem for at blive testet, efter at en underviser var testet positiv for corona. Læreren var blevet smittet på et produktionsselskab i København og havde ikke været på skolen i fire dage - derfor var det nok, at elever og personale kun fik taget en enkelt test.

- Vi er utroligt glade for, at ingen er smittet, og at vi nu kan vende tilbage til vores hverdag på højskolen igen, siger forstanderen.

- Det her siger noget om, at eleverne er gode til at gøre det, vi har aftalt, for at mindske risikoen. De er blevet dygtige til at håndtere coronaen, så vi kan opretholde fællesskabet, mener Torben Smidt Hansen.

Hjemsendelsen af alle elever og personale baserede sig på Styrelsen for Patientsikkerheds anbefalinger og på erfaringer fra Silkeborg Højskole, der forsøgte at isolere smittetilfældene, men hurtigt kunne konstatere 30 smittede.

Torben Smidt Hansen mener, at Vallekilde Højskoles elever og personale er gode til at overholde anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen.

- Vi ved jo, at vores fællesskab er truet, hvis vi ikke holder afstand, spritter hænder af hele tiden, spritter kontakt-flader af flere gange om dagen, så vi er gode til hele tiden at minde hinanden om det, siger forstanderen.