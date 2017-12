Ingen tvangsauktion på vej

Da der lørdag aften blev spillet op til julebal og -frokost i Engelstrup forsamlingshus, var der langt mellem de lokale ansigter ved bordene. Det skuffer forsamlingshusets bestyrelse, som har haft travlt med at skaffe støttekroner til at lappe utætheder i husets tag.

- Det kan undre mig, at der er musikere, som kommer og spiller gratis, for at støtte huset, og så var der ikke flere end fem lokale, som havde tilmeldt sig til spisning ved julefrokosten lørdag aften, siger bestyrelsesformand Gitte Hansen.

- Så vi kæmper for det her hus, og det skal nok komme til at løbe rundt. Men det ville hjælpe en hel del, hvis man fra lokal side ville huske at deltage i arrangementerne, og måske holde den runde fødselsdag her i huset, siger Gitte Hansen.