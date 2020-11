Odsherred Kommune får mange henvendelser, og nogle må vente med at få svar, men borgmester Thomas Adelskov (S) imod at bruge for mange resurser på at registrere processer. Foto: Kirsten Ellebæk

Ingen svar på kommunal svartid

- På jobcentret og vedrørende byggesager kan man hurtigt finde oplysninger. Når vi kigger på de konkrete klager over sagsbehandlingstider, så ser vi engang imellem, at der sker fejl, så folk må vente længere tid end hvad der er rimeligt. Det bliver der taget fat på de konkrete områder. Men for mit eget vedkommende ville jeg være bekymret, hvis vi skal bruge en eller to medarbejdere til at registrere det hele. Men der er plads til forbedringer, og det tog direktionen med fra mødet med økonomiudvalget, siger han.