Ingen støttemillioner at dele ud af i år

Odsherred - 13. juni 2020 kl. 06:27 Af Helene Nielsen

Vig Festval og Vig Tuske- og Kræmmermarked har haft en fast tradition for et opløftende efterspil på årets arrangementer, når de i efteråret har kunnet dele ud af det overskud, de har optjent på sommerens arrangementer. For Vig Festival var det sidste år 5,5 millioner kroner til de foreninger, der havde hjulpet festivalen, og fra Vig Tuske- og Kræmmermarked dryssede der 217.875 kroner ud til 13 lokale foreninger.

- I år kommer vi tidligst i gang i september, og når måske fire-fem kræmmermarkeder, inden vi lukker ned igen. Så jeg tvivler på, at der bliver ret mange penge at dele ud af, selv om vi ikke er blevet helt aflyst, siger Hans Jensen fra Vig Tuske- og Kræmmermarked.

Han fortæller, at der allerede er 17 foreninger, som har søgt om at komme i betragtning til overskudspengene.

- Men de får besked sidst i september, når vi har haft det sidste marked. Så ser vi, hvor mange penge vi har, siger Hans Jensen.

FK Odsherred modtog sidste år 2 millioner kroner fra Vig Festival.

- Det er rigtigt mange penge for vores foreninger, men i og med, at mange af vores aktiviteter har været lukket ned, har der heller ikke været så meget, vi skulle bruge penge til. Så vi må sætte tæring efter næring, når vi ikke får de penge i år, siger formand for FK Odsherred Torben Møller.

Foreningen er en af de tre moderforeninger, som stiller med størstedelen af de frivillige, som hjælper til på festivalen.

- Der vil da nok være foreninger, som kommer til at undvære arrangementer eller andet. Men vi klarer os. Vi kommer mere til at savne, at skulle geare os op til den store festival eller kræmmermarkedet i juni måned, siger Torben Møller.