Ingen smøger på kommunen

Fra årsskiftet er det slut med ryge i arbejdstiden, når man er ansat i Odsherred Kommune. Og den nye røgfrie politik betyder også, at man ikke må ryge under transport mellem arbejdspladser, på tjenesterejser - og på hjemmearbejdsdage.

- Økonomiudvalget har stor ros til medarbejderne for den proces, som der har været. Medarbejderne har i høj grad gjort sig gældende i arbejdsgruppen, siger borgmester Thomas Adelskov (S), som gør opmærksom på, at det snart er to år siden, at man tog principbeslutning om at have en røgfri kommune.