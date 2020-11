Odsherreds Efterskoles forstander, Tom Hagedorn, sendte for få dage siden alle 200 elever hjem for at blive testet for corona, men i morgen er de retur, for ingen var smittede. Foto: Per Christensen

Ingen smittede på den internationale efterskole

Det bliver hurtigt til mange mennesker med stor mulighed for at danne smittekæder. Derfor, og da en elev på den populære efterskole havde været sammen med et familiemedlem, der er testet positiv for corona, valgte skolen at sende alle 200 elever hjem for at blive testet.