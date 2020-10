Ingen slankekur her: Har tabt 40 kilo på ni måneder

- Jeg gider ikke forbud. Så jeg må spise alt. Jeg skal bare sørge for, at tælle op, hvad alt det jeg spiser koster i træning. Et gåsebryst er 439 kalorier. Det er 40 minutter på løbebåndet. En pose chips er 500 kalorier, og det skal hver gang overvejes, om de er det værd. Det er de ikke, siger Jørgen Sørensen.

I dag vejer han 129 kilo. Han er holdt op med at tage piller for sin hjertefejl, for i og med, at kroppen er mindre belastet af overvægten, er hans hjerteklap begyndt at køre med normal hastighed igen.