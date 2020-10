Corona har sat en stopper for de taditionelle indskrivningsmøder på Odsherreds skoler, hvor kommende elever kunne se deres skole an.

Ingen rundvisning til kommende skolebørn i år

- Vi har tidligere holdt informationsmøder på alle skolerne, hvor forældre og børn kunne komme forbi og høre om skolestart, SFO og hilse på de lærere, som deres børn skulle have i børnehaveklassen. Dem har vi aflyst i år, siger Kirsten Mitko Ammekilde Nielsen, som er ansvarlig for indskrivning til skolerne i Hørve, Fårevejle og Asnæs.

- Jeg tror mest det er forældre, som sender deres første barn i skole, som vil savne introduktionsmøderne i år. Møderne har også kunnet fungere som en appetitvækker for de forældre, som måske ikke var sikre på, om deres barn skulle gå på den ene eller anden skole. Men der er mange ting, som er ændret her under corona. Alle forældre har fået et brev i deres e-boks med informationer om den skole deres barn skal gå på. Som regel den skole, som er tættest på bopælen, og så krydser vi fingre for, at corona ikke laver om på skolestarten i år, siger Kirsten Mitko Ammekilde Nielsen.