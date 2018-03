Ingen problemer med integrationen

Buketten af sproglige roser var stor, da byrådet til aften skulle behandle integrationsrådets årsberetning, og mens borgmester Thomas Adelskov (S) slog fast, at rådet gør et stort og vigtigt arbejde, så supplerede Gitte Hededam (S) med en beskrivelse af integrationen i Odsherred Kommune som uden problemer, og hun er overbevist om, at en af årsagerne til den gnidningsfrie lokale integration skal findes i integrationsrådets store arbejde blandt andet med at arrangere mangfoldighedskonference, etablere frivillignetværk og introducere flygtninge til det danske demokrati.

Også Arne Mikkelsen (SF) slog fast, at integrationsrådet har en stor aktie i, at integrationen går så godt i Odsherred, og han kaldte udvalget for forbilledligt og for en rollemodel for andre kommuners arbejde med integrationsråd.