Ingen politisk hjælp i sagen om aflåst låge

I 1994 satte en sommerhusejer en låge op og spærrede for offentlig adgang til stranden på en privat fællesvej via Thorsvej 63, på Vesterlyng.

I 2020 godkendte kommunen lågen, men ejeren af matriklen supplerede med at hænge en lås på porten, og det fik konflikten til at blusse op.

»Jeg kan konstatere at der er mange måder at fortolke loven om lågen på. I udvalget er vi desværre ikke klar til at agere i sagen, men nu bliver spørgsmålet om låsen sendt i partshøring, og så håber jeg at parterne kan blive enige,« siger han.