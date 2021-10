Ingen panik

Egebjerg: Fredag blev en anderledes skoledag for børnene på Egebjerg Skole og for de mindste i børnehaven. Branden betød nemlig, at de måtte holde sig indendørs hele dagen, mens hylende brandbiler kørte til byen. Døre og vinduer var naturligvis lukkede, og politiet sendte en betjent ind på skolen for at fortælle børnene, hvordan sagen så ud for ordensmagten.