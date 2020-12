Ingen nye smittede i Odsherred i dag

Lidt positivt ??

På en grå og trist decemberdag, hvor Odsherred røg i rød zone og blev omfattet af strengere restriktioner, er der trods alt et lille glimt af lys at spore.

I en mail torsdag eftermiddag er byrådet blevet orienteret om, at der ikke er meldinger om nye bekræftede COVID-19-smittede i dag.