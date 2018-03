Økonomiudvalget har bedt forvaltningen om at undersøge mulighederne for at ungehuset i Asnæs kan forblive i byen endnu engang. Lejekontrakten i Storegade 19 udløber ved udgangen af august. Foto: Peter Andersen

Ingen løsning for hjemløst ungehus endnu

Det blev ikke til en hånd- og blækfast flyttemeddelelse til Ungekulturhuset i Asnæs i denne omgang. Politikerne i udvalget var ikke tilfredse med forvaltningens løsningsforslag om at flytte ungehuset til ledige lokaler i Fårevejles gamle administrationscenter. Derfor har udvalget bedt embedsværket om at undersøge muligheden for egnede lokaler i Asnæs endnu engang. Det oplyser udvalgsmedlem Paw Pedersen (DF) som selv helst ser, at de unges hus kan forblive i ungebyen, når lejekontrakten på Storegade 19 udløber den 31. august.

- Jeg mener, at det kan være problematisk at flytte UIO til Fårevejle. Problematisk fordi UIO har gjort et kæmpe arbejde for de unge og for at opbygge et miljø hvor de er trygge og hvor de føler sig godt tilpas. Nu prøver vi endnu en gang .... og hvis det ikke lykkedes, må vi tage beslutning om at flytte Ung i Odsherred, oplyser han til Nordvestnyt umiddelbart efter udvalgsmødet.