Se billedserie Det kunstnerdrevne Huset i Asnæs har gennem årene været et kulturelt flagskib for Odsherred. Foto: Peter Andersen

Ingen kommunal rednings-plan klar for kendt kunst-hus

Odsherred - 04. april 2018 kl. 20:03 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Odsherreds mest kendte udstillingssted, flagskibet Huset i Asnæs, som kunstnerne nu forsøger at redde ved at sælge bygningen for at kunne udnytte friværdien, blev grundlagt for 45 år siden af blandt andre Odsherredsmaleren Karl Bovin, og Huset har siden været en vigtig brik i fortællingen om Odsherreds professionelle kunst.

Men trods Husets centrale placering i den lokale kunsthistorie og i brandingen af Odsherred har kommunen ikke aktuelt planer om at hjælpe økonomisk.

- Det er nyt for mig, at Huset i Asnæs har problemer. Vi har ikke hørt fra kunstnerne, og vi kan ikke hjælpe, før vi hører fra dem, siger formand for kultur- og folkeoplysningsudvalget, Gitte Hededam (S), og opfordrer kunstnerne til at henvende sig til en snak om den aktuelle krise.

- Det er ikke realistisk, at vi pludselig får flere penge tilført kulturområdet, og kommunen skal ikke ind og erhverve flere huse. Tværtimod er vi ved at rydde ud i vores bygningsmasse. Men derfor kan det godt være, at der kan gøres noget.

- I udvalget arbejder vi med at forbinde aktører i lokalområderne for at opnå synergi-effekter, og det kan være, at tiden er moden til, at Huset indgår i nye konstellationer, siger Gitte Hededam.

Da Huset fejrede 40 års jubilæum i 2013, hyldede verdenskendte Olafur Eliasson, som benyttede udstillingsstedet i sin ungdom, Huset som et stærkt og sjældent kunstnerisk fællesskab. Han opfordrede til at sende en tsunami af opmærksomhed af sted på sociale medier, telefoner, dør-til-dør, mund-til-mund. Det er der brug for nu.