Det er nødvendigt at reducere åbningstiden i coronaramt børnehave. Foto: Marianne Nielsen

Ingen kan vikariere: Må skære i åbningstiderne i coronaramt børnehave

I den coronaramte børnehave i Asnæs, SpilOp'en er der nu yderligere en voksen og et barn smittet. Dermed er i alt otte voksne og to børn er konstateret smittet og er hjemsendt. Desuden er et skolesøgende barn til en af smittede voksne også konstateret positiv. Barnet har dog været hjemsendt, hvorfor vedkommendes skole ikke gennemfører yderligere tiltag.