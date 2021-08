Se billedserie Pernille Hjorth og Lars Mårtensson er to af 28 husejere, som håber på en snarlig klimasikring af havnen i Nykøbing. Foto: Torben Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Ingen havne-løsning lige nu Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ingen havne-løsning lige nu

Odsherred - 22. august 2021 kl. 08:16 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

28 boligejere ved Kanalhusene på Nykøbing Havn er klar til at investere i en klimasikring, men politikerne i miljø-og klimaudvalget, som behandlede sagen forleden, ønsker flere oplyser.

Det fortæller udvalgsformand Paw Pedersen (DF).

- Vi vil gerne have belyst økonomien noget mere, inden vi tager en beslutning om, i hvilken retning vi skal gå. Vi skal have vurderet, hvordan tallene hænger sammen med nogle beregninger, som kommunen selv foretog i 2017. Her havde kommunen en rådgiver til at hjælpe sig, men tallene passer ikke rigtig sammen, siger Paw Pedersen.

I udvalget diskuterede man også forholdet imellem en stor klimasikring for hele havnen og en mindre for beboerne i Kanalhusene.

- Vi er jo ikke i tvivl om, at vi på sigt skal beskytte en meget større del af havnen end blot Kanalhusene. Vi er jo også med på, at vi ikke har 40 eller 50 mio. kr. til en stor løsning, så vi kan ikke løse problemet her og nu, og så det vil nok give god mening at gøre det med små skridt, siger Paw Pedersen.

Kanalhusenes Grundejerforening ansøger om næsten 800.000 kr. til kommunen til udarbejdelse af projektet.

- Men hvis det ikke bliver til noget, så har kommunen tabt disse penge, og derfor vil vi gerne være sikre på, at det estimat, vi starter ud med, er lidt mere validt, siger Paw Pedersen.

Som tidligere omtalt i Nordvestnyt, frygter medlemmere af Kanalhusenes Grundejerforening, at boligerne skal blive ramt af nye oversvømmelser. Kanalhusene er bygget med en gulvkote på plus 1,60 meter, hvilket har vist sig at være utilstrækkeligt. Beboerne har udarbejdet et forslag, som vil koste 3 mio. kr. - penge, som beboerne selv er klar til at betale. En udtalelse fra Kystdirektoratet støtter projektet, men gør også opmærksom på, at den bedste løsning ville omfatte hele havnen.