Se billedserie Formand for Dragsholm Brandværnsforening, Jesper Koch, er ærgerlig over, at medlemmernes jubilæumsfest måtte aflyses. Foto: Foto: Christian Mikkelsen(Mik)

Send til din ven. X Artiklen: Ingen gæster på brandmuseum Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ingen gæster på brandmuseum

Odsherred - 15. april 2020 kl. 18:27 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var lagt op til den helt store jubilæums-festivitas i forbindelse med Dragsholm Brandværnsforenings 25-års jubilæum den 27. marts, men coronakrisen har sat en stopper for det meste. Corona-nedlukningen får også store økonomiske konsekvenser for Odsherred Brandmuseum i Asnæs, som drives af de frivillige i brandværnsforeningen, og som sandsynligvis kommer til at se frem til en sæson med meget få eller slet ingen besøgende.

- Museet mister primært entre-indtægter for cirka 120.000 kroner i år, og brandværnsforeningen mister et stort set tilsvarende beløb på manglende indtægter for de mange andre aktiviteter. Det er på udlejning af den mobile landsbyscene, salg i museums-cafeen, Vig Festival, plakatopsætning, arrangementer ved byfester og alle de andre opgaver, vi normalt påtager os, så vi kan samle penge ind til foreningens arbejde. Vi er ellers kendt som Odsherreds praktiske grise, som hjælper med alle steder. Men det ser godt nok sort ud i år, siger brandværnsforeningens formand, Jesper Koch.

Foreningen tæller cirka 325 medlemmer og driver Odsherred Brandmuseum, hvor foreningens flere end 20 køretøjer og brandmateriel er udstillet. Museet har godt og vel 5000 besøgende årligt.

- Jeg er nok mest ærgerlig over, at jubilæumsfesten for vores medlemmer blev aflyst. Folk er også vant til, at vi kommer ud og lægger skum ud til byfester og på campingpladser om sommeren. Børnene elsker det, men det må vi heller ikke længere, siger han.

På brandmuseet venter også 25 flyttekasser med model-brandbiler, som foreningen har arvet fra et tidligere medlem.

- Bilerne skal naturligvis udstilles, men det var også planen, at en del af disse biler skal overdrages til den kommunale dagplejes legesteder, så børnene kan få glæde af dem. Vi havde planlagt at dukke op i brandbiler med brand-kagemænd og hjelme til børnene i næste uge, men nu er det også udskudt, siger Jesper Koch.