Ingen dom i Rødhøj-ulykke

Den 23-årige tilstod i retten, at han haft en promille på 1,16, som blodprøven viste. Han indrømmede at have drukket adskillige øl på et værtshus, Kontoret i Asnæs, inden han kørte. Men han nægtede kendskab til en regning fra værtshuset, hvorpå der også stod 14 shots.

Der var lagt op til en tilståelsessag, men anklagemyndigheden vil blandt andet have klarhed over, hvor meget alkohol han indtog og den kørsel han udviste på Rødhøj. Det betyder, at der bliver udarbejdet et nyt anklageskrift, og at den 23-årig skal for en domsmandsret.