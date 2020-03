Rektor på Odsherreds GYmnasium Niels-Peter Babalola Andersson afventer en udmelding fra undervisningsministeriet om elevernes eksamener, men tvivler på, at eleverne kan komme til at afvikle almindelige eksamener i år.

Ingen afklaring om gymnasieelevers eksamen

Odsherred - 26. marts 2020 kl. 08:47 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Der er vedtaget en nødlovgivning, så vi kan udskyde eksamen. Det begynder helt sikkert at spidse til, og vi er begyndt at indstille os på, at det bliver elevernes årskarakterer, som kommer til at stå på eksamensbeviset, siger rektor på Odsherreds Gymnasium Niels-Peter Bababalola Andersson.

HFere får ikke årskarakterer De elever som går på HF, får ikke års-karakterer, så her kan man altså ikke blot overføre lærernes vurdering til 2. HFernes eksamensbeviser.

- Jeg er mere usikker på, hvad udmeldingen vil være for dem, siger Niels-Peter Babalola Andersson.

Vigtigt at holde gejsten oppe Rektor er dog overbevist om, at situationen nok skal løse sig på bedste vis.

- Jeg har skrevet rundt til alle elever, og mindet dem om, at de stadig modtager undervisning, så de skal bare hænge i, hvis de vil opnå en højere årskarakter. Efterhånden tror jeg ikke det er sandsynligt, at eleverne kommer til eksamen på almindelige vilkår i år, siger Niels Peter Babalola Andersson.

Han regner med at der kommer en udmelding fra undervisningsministeriet i begyndelsen af næste uge.

- Men det er da en vigtig opgave for os lige nu, at holde gejsten oppe hos eleverne, som undervises hjemmefra, siger han.

