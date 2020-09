Indvielse med dronningen: Check-point på Trundholm Mosevej

- Før og undervejs i arrangementet, der begynder kl. 15, er vi nødt til at sikre os, at der ikke kommer personer, der ikke er inviteret, ned til mosen, siger Helle Nordgaard.

- Derfor placerer vi en person et sted ude på Trundholm Mosevej, som lige stopper de biler, der kommer kørende, og spørger folk, om de er inviteret med til indvielsen, for ellers er der ikke mulighed for at køre ned til mosen, mens arrangementet finder sted, siger Helle Nordgaard.