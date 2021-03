EUC Nordvestsjælland har indstillet Odsherred Kommune til Falkeprisen for deres indsats for at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse. Foto: Marianne Nielsen

Indstiller kommune til pris for uddannelsesindsats

Odsherred - 30. marts 2021 kl. 09:09

EUC Nordvestsjælland indstiller Odsherred kommune til at modtage Falkeprisen, for deres indsats for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Det skriver uddannelsesinstitutionen i en pressemeddelelse.

Falkeprisen er en pris der uddeles af børne- og undervisningsministeriets én gang årligt til en kommune, der har gjort en særlig indsats for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne.

Steffen Lund, direktør på EUC Nordvestsjælland, udtaler, at selvom Odsherred kommune i mange år har gjort en stor indsats for erhvervsuddannelserne, er det særligt to initiativer foretaget i skoleåret 20/21, der ligger til grund for indstillingen. Nemlig etableringen af EUD-klasser på 8. og 9. klassetrin samt 10. basis for samme målgruppe.

- Disse initiativer sikre, at unge allerede fra 8. klasse har mulighed for at sigte mod en erhvervsuddannelse. Eleverne på disse forløb kombinerer deres almindelige 8., 9. eller 10. klasse med ugentlig praktisk undervisning på et værksted, og får på den måde mulighed for at afprøve og udvikle de færdigheder, der kræves på en erhvervsuddannelse. Det er til stor gavn for dem og i sidste ende en stor gevinst for samfundet, fordi disse unge er fremtidens arbejdskraft, siger EUC-direktøren i pressemeddelelsen.