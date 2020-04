Udvalgsformand Paw Pedersen (DF) roser naturprojekt på Gniben. Her ses han på havnen i Nykøbing. Foto: Torben Andersen

Indstiller foreninger til naturpris

Odsherred - 16. april 2020 kl. 10:34 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- De tre grundejerforeninger har virkelig løftet en stor opgave. De har nogle ildsjæle, som er blevet bemærket!

Sådan lyder det fra formanden for miljø-og klimaudvalget, Paw Pedersen (DF) om tre grundejerforeninger på Gniben, Tornerosebugten, Klitrosebugten og Gyvelbugten.

Et enigt udvalg følger en anbefaling fra Grønt Råd om at indstille de tre foreninger til 15. Juni Fondens naturpris på 200.000 kroner.

Prisen skal medvirke til at sikre og forbedre danske landskabelige og naturmæssige værdier samt den danske flora og fauna.

Naturprisen gives til en eller flere lodsejere, der gennem omfattende eller langvarige aktiviteter gør en helt særlig og ekstra indsats for dansk natur og biodiversitet på egne arealer, gerne i tæt samarbejde mellem flere parter, for eksempel lodsejere, kommuner, Naturstyrelsen og interesseorganisationer.

Med udgangspunkt i et fælles naturplejeprojekt har de tre foreninger arbejdet for at sikre en mangfoldig natur i området. Sammen med kommunen har man blandt andet været med til at udarbejde plejeplaner, botaniske undersøgelser og omfattende manuelle og maskinelle rydninger af især hybenroser. De tre foreninger mødte frem med frivillig arbejdskraft, mens kommunen bidrog til maskinelle rydninger og opsatte hegn til et fælles græsningsprojekt ved Strandvejen.

På stedet var der tidligere sten-industri, der nu indgår i sommerhusområdet ved Gniben.

»Grundejerforeninger har genskabt et unikt landskab med stor natur- og fortælleværdi. De driver et naturplejeprojekt med stor entusiasme og energi, hvilket har været til stor inspiration for andre grundejerforeninger og borgere, der ønsker at gøre noget for naturen«, hedder det i indstillingen fra Grønt Råd og miljø- og klimaudvalget.