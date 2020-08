Indstil kandidater til priser

Odsherred: Det er ved at være tid til at indstille kandidater til Odsherreds største prisfest »OdsHædring«, som finder sted for fjerde gang. I år sker hædringerne fredag den 13. november klokken 19 til 21.30, og som sidste år sker det i Vallekilde-Hørve Kultur- og Idrætscenter. Det skriver Odsherred Kommune i en pressemeddelelse.