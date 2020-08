Dragsholm Sparekasse indfører negative renter for kunder med mere end 350.000 kroner på kontoen fra 1. januar 2021. Foto: Preben Moth

Indlån presser: Indfører negativ rente i 2021

Odsherred - 26. august 2020 kl. 15:48 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra årsskiftet indfører Dargsholm Sparekasse minusrenter.

I en længere periode har Dragsholm Sparekasse oplevet en betydelig stigning i indlånet. Alene i de første seks måneder af 2020 er indlånet øget med lidt mere end 10 procent, og bare for juli måned, der ligger udenfor halvårsregnskabets opgørelse er indlånet steget med 65 millioner kroner.

-Jeg tror vi er et af de sidste institutter, der ikke allerede har indført negativ rente, hverken for erhvervskunder eller privatkunder, siger sparekassens direktør, Claus Seiling, der kan fortælle om folk, der ringer specifikt og spørger til rente-situationen og gerne vil flytte deres engagement fra andre pengeinstitutter, for at undgå negativ forrentning af deres formue.

- Det vil vi også gerne, men så skal det være hele deres engagement. Vi ville ikke bare parkeringsbank, hvor kunder flytter deres mange penge over, som så står til nul procent i rente, mens vi så skal betale minusrente til Nationalbanken, siger sparekassedirektøren.

- Et unødigt pres

Det massivt stigende indlån er derfor med til at presse Sparekassens indtjening, idet Sparekassen har placeret en del af indlånet i Nationalbanken til en indlånsrente der p.t. ligger på minus 0,6 procent.

- Det er ikke noget vi tjener penge på. Vi taber faktisk penge på det, siger Dragsholm Sparekasse har hidtil ikke opkrævet negative indlånsrenter hos kunderne til at dække Sparekassens omkostning i den forbindelse, men der en tabsgivende forretning for Sparekassen, og det sætter os under et unødigt pres.

Derfor har sparekassen i forbindelse med behandlingen af halvårsregnskabet besluttet at ændre på den model pr. 1. januar 2021.

Over 350.000 kr. på konto

Det betyder, at kunder med et indestående over 350.000 kr. vil skulle betale den omkostning, som sparekassen har ved at placere pengene i Nationalbanken.

- Det er overhovedet ikke noget, vi tjener penge på, men kunden betaler den omkostning vi har, fastslår Claus Seiling.

De berørte kunder vil blive kontaktet hurtigts muligt med yderligere information om renteændringerne fra årsskiftet.