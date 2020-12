Indkaldt til møde hos sundhedsministeren: Borgmester forventer skærpede covid-restriktioner

Thomas Adelskov er ærgerlig over, at det er kommet dertil, men han slår også fast, at det er af helt afgørende betydning, at der nu sættes de ting i værk, som er nødvendige for at få dæmmet op for den hastigt stigende covid-smitte, også i Odsherred Kommune.