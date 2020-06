Se billedserie Lejekontrakten på Storegade 19 i Asnæs udløber næste sommer, og processen med at beslutte hvor Ungekulturhuset skal ligge i fremtiden er i fuld gang. Foto: Marianne Nielsen

Indkalder unge til møde om ungehus-placering

Odsherred - 10. juni 2020 kl. 06:34 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvor synes du Ungehuset i Asnæs skal ligge? Spørgsmålet bliver stillet af byrådspolitikterne i form af et flytteforslag, der er sendt i høring. Og i eftermiddag kan de unge give deres besyv med, for Ungebyrådet under ung i Odsherred har inviteret til unge med tilknytning til Asnæs til møde, så de unge selv kan komme til orde i sagen.

- Vi er meget glade for at de unge også skal høres, at der er tænkt bredt i forhold til høringsparterne, så både de unge, Ung i Odsherreds bestyrelse og MED-udvalg kommer med høringssvar, uddyber ungdomsskoleleder Louise Nordlund, der regner med at omkring 30 af ungehusets kernebrugere dukker op til mødet

Ungebyrådet, der tæller ni unge, har brugt en uge op til mødet i Ungehuset i Asnæs på at indsamle meninger og holdninger til det forslag, der er kastet på bordet.

Forslaget handler om at flytte Ung i Odsherred ind i en tilbygning til musikskolen, der ligger få meter fra den nuværende adresse på Storegade 19. Her udløber lejemålet i august 2021, og det betyder, at der skal findes en løsning, så Ung i Odsherred kan fortsætte sine aktiviteter for egnens unge.

Der er høringsfrist den 30.juni.