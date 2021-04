Lars Gjerlufsen, formand for Vig Festival: - Det tyder desværre på, at det ikke kan lade sig gøre at holde Vig Festival til sommer, hvis eksperternes anbefalinger bliver politisk vedtaget. Foto fra Vig Festival 2017.

Indkalder til ekstra bestyrelsesmøder om Vig Festival

I kølvandet på ekspertgruppens nedslående anbefalinger for sommerens festivaler, der blev offentliggjort fredag, har formand for Vig Festivals bestyrelse, Lars Gjerlufsen, indkaldt til bestyrelsesmøde lørdag den 24. april for at drøfte den alvorlige situastion.