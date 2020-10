Indianersammenligning fik borgmester til at revse byrådsmedlem, da Lundbeck fik enorm opbakning

Medicinalvirksomheden Lundbeck fik store verbale roser, da et stort flertal i Odsherred Kommunes byråd, besluttede, at sende lokalplanforslag om potentiel udvidelse af virksomheden i otte ugers høring, med et virtuelt borgermøde den 21.oktober.

De fleste talere gav udtryk for stolthed over at virksomheden ligger i Odsherred, og de roste virksomhedens arbejde med at sikkerhed og miljøforanstaltninger.