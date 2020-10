Se billedserie I 2017 blev der afholdt en demonstration imod udvidelsesplanerne på Lundbeck. Lokalplanen blev underkendt af Planankenævnet, og nu er et nyt forslag i høring. Foto: Per Christensen. Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Inden borgermøde: Stadig modstand mod Lundbeck-plan Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Inden borgermøde: Stadig modstand mod Lundbeck-plan

Odsherred - 14. oktober 2020 kl. 20:30 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Sagaen om lokalplanen, der skal give Lundbeck mulighed for at udvide, får endnu et kapitel onsdag den 21. oktober. Her holder Odsherred Kommune nemlig borgermøde om planen. Og selv om det på grund af corona-situationen sker digitalt, så må man forvente stor interesse i at deltage. Ikke mindst fra de beboere og landliggere, som gennem flere år har kæmpet imod udvidelsesplanerne.

En af dem er Tine Lönberg.

- Jeg deltager i borgermødet, men desværre er det sådan i Odsherred, at kommunen ikke lytter til os, som er imod lokalplanen, selv om vi er en stor gruppe. Vi er meget, meget bekymrede over, hvad en udvidelse vil betyde for naturen, udsigten og grundvandet, siger Tine Lönberg.

I 2018 gav Planklagenævnet modstanderne medhold i en klage over lokalplanen, og derfor har kommunen været nødt til at udarbejde en ny plan, som nu er i offentlig høring.

- Vi vandt sidste gang i Planklagenævnet, og vi fortsætter helt sikkert til den bitre ende. Men jeg har ikke meget tiltro til, at borgermødet i sig selv vil lede til noget bedre, siger Tine Lönberg.

Sidste gang indleverede modstanderne af udvidelsesplanerne mange høringssvar. Og Tine Lönberg forventer også, at der denne gang kommer et betydeligt antal høringssvar, der er afvisende over for lokalplanforslaget.

- Det er ikke i disse tider, at man skal begynde at udvide en giftfabrik. Det er fuldstændig utilstedeligt. Det er også bekymrende, fordi det kan danne præcedens for, hvordan det kan foregå over hele landet. En sådan fabrik skal jo ligge i et industriområde, mener Tine Lönberg.

Odsherred Byråd - minus Enhedslisten - bakkede på sit septembermøde op om lokalplanen.

Hvis man ønsker at deltage i det digitale borgermøde, skal man tilmelde sig senest den 19. oktober. Høringssvar skal indsendes til kommunen senest den 2. december.