Tre containere blev brudt op - formentlig med en vinkelsliber - ved et indbrud på byggepladsen ved Odsherred Teater. Foto: Torben Andersen

Indbrud på teatrets byggeplads

Tidligt torsdag morgen klokken 06.20 blev et indbrud på byggepladsen ved Odsherred Teater på Algade i Nykøbing. Her er man i fuld gang med at bygge en ny teatersal op.