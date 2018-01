Se billedserie Når Bettina Hardt-Madsen ikke er på arbejde, så slapper hun gerne af med en løbetur fra hjemmet i Vallensbæk. Foto: Martin Hoffmann Kønig

Send til din ven. X Artiklen: Imponeret chef er »landet« på øretævernes holdeplads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Imponeret chef er »landet« på øretævernes holdeplads

Odsherred - 22. januar 2018 kl. 07:28 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Odsherreds nye centerchef for omsorgsområdet, Bettina Hardt-Madsen, er 42-år, har let til grin, er dybt imponeret over medarbejderne og så er hun »landet« i odsherred.

Bettina Hardt-Madsen ved godt, at hun har en stilling med indbygget fyringsrisiko, øretæver og en »lygte« af opmærksomhed rettet mod sig, og når man spørger hende, om hun er modig, lyder svaret ja, og hun supplerer gerne med, at hun ikke er bange for at træffe beslutninger eller for at iværksætte nye ting, og så »serverer« hun et af de ord, som betyder meget for hende: ordentlighed.

Hun siger det igen og igen i den timelange samtale. Centerchefen er imponeret over alt det, hun har set. Over udviklingsprojekter, over sygeplejerskernes kompetenceniveau og over den faglighed, hun møder blandt alle medarbejderne.

»Man er altså foran i Odsherred på en lang række områder inden for blandt andet sygeplejen. Lederen af sygeplejen har fortalt mig, at det også er en konsekvens af, at Odsherred er en kommune med store afstande. Der er ikke et hospital i baghaven, så vi er nødt til at kompetenceudvikle os - ellers kan vi ikke honorere de behov, som borgerne har. Men det er en god historie, som vi skylder de mange gode medarbejdere at få frem. Der er helt sikkert en masse ting, der skal tages hånd om, men det, jeg har set indtil nu, er jeg meget imponeret over,« siger hun til Nordvestnyt.

Hun ved godt, at det formentlig bliver hende, der skal være med til at finde en snarlig løsning på de problemer, som et håbløst it-system har givet i hjemmesygeplejen, og det er hun ganske klar til, for i Hvidovre, hvor hun var chef i 11 år, var hun med til at indkøbe det samme it-system, som dog, i modsætning til i Odsherred, endnu ikke er sat i drift. Der bliver dog ikke lindet på »tæppet«, når man spørger til, hvilke løsninger der kunne tænkes, men hun slår fast, at det har allerhøjeste prioritet.