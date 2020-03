Illustrerer toiletpapirhamstring

- Jeg tegnede dette fredag den 13., to dage efter den første presseomtale af karantænen, hvor jeg først opfattede størstedelen af situationen som hysteri - men også lidt morsomt med al det toiletpapir, der endte med at være de første dages hovedfokus. Helt langt væk fra, hvad det egentlig drejer sig om - en lungevirus.

- Folk reagerer ud fra angst ved bl.a. at anklage hinanden og beskylde hinanden for, hvordan hver især tackler de politiske forholdsregler. Jeg synes, det er værre end selve virussen.

- Jeg forsøger selv efter bedste evne at danne strategi for at tilpasse mig selv under de forholdsregler, der er i situationen, afslutter Sandy Destiny Valentin.