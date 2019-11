Se billedserie Mere end 20 radiomaster har siden 1930?erne været en del af landskabet på Skamlebæksletten. Nu bliver de smidt ud. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Ikoniske radiomaster smides ud

Odsherred - 05. november 2019 kl. 19:24 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Snart er alle masterne fra tiden med radiostation i Skamlebæk kørt på deponi og dermed vil den gamle radiobygning og radiotårnet eneste spor efter TDCs aktiviteter i Skamlebæk. Mere end tyve master er fjernet, og ligeså med kilometervis af kobbertråde.

Hverken Museum Vestsjælland eller Odsherred Kommune har vist interesse for at bevare elementer af fortiden til eftertiden, fortæller bygherren TDCs repræsentant Jesper Høj Jørgensen.

- Vi har selvfølgelig haft en dialog om der var ønske om at nogle af masterne skulle bibeholdes, men eftersom det er tinglyst, at vi skal fjerne det der nu måtte være efter ophør af radiostation, så kan vi selvfølgelig ikke have en gammel mast, som vi har ansvar for at forsikre, siger han til Nordvestnyt.

Om en uge eller to er de sidste efterladenskaber fjernet fra Skamlebæksletten, men da der er tale om et område med helt særlige naturmæssige og forhistoriske hensyn at tage, har det krævet en hel del planlægning at nå frem til en acceptabel fremgangsmåde for oprydningsarbejdet.

- Vi har haft dialogen med myndighederne i snart to år, så det er jo ikke noget nyt, at vi fjerner masterne, så både museum og andre instanser har jo haft rigelig tid til at undersøge, hvor vidt de havde lyst til at beholde nogle af masterne. Derfor efterlader vi intet af historisk værdi, da det jo er pålagt os at rydde arealet, siger Jesper Høj Jørgensen videre.

Siden 1930 har radiomasterne og kobbertrådene langs jorden opfanget radiosignalerne fra Radio Lyngby, men da TDC endegyldigt forlod Skamlebæk for et par år siden, fik ejerne påbud fra kommunen om at fjerne det hele. Når det ikke bliver brugt, bliver efterladenskaberne betragtet som affald, og derfor skulle det fjernes.