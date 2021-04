Se billedserie Poul Johansen Maskiner, PJM, en af Odsherreds mest berømte virksomheder, og nu har den fået ny ejer. Foto: Christian Mikkelsen FOTO: MIK.

Ikonisk virksomhed er blevet solgt

Odsherred - 23. april 2021 kl. 06:04 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Poul Johansen Maskiner A/S, PJM, der rimer på Fårevejle og giver grund til lokal stolthed, er blevet solgt til den jyske automatiserings-virksomhed BILA Group A/S, der er leverandør af automatiseringsløsninger til industrielle kunder i hele verden, og som i 2020 havde en årsomsætning på 422 mio. kr.

Handlen betyder, at BILA Group A/S overtager aktiemajoriteten i Poul Johansen Maskiner A/S mens Poul Johansen Fonden af 1992 beholder en mindre andel af aktierne, og dermed bibeholder fonden indflydelse på virksomhedens fremtid, hvilket blandt andet sikrer, at virksomheden forbliver i Fårevejle.

Bliver i Fårevejle Noget der glæder Teddy Wivel, der udover at være bestyrelsesformand for fonden, også har fulgt og hjulpet virksomheden i 49 år.

»Vi har beholdt en andel af aktierne af to grunde. Dels fordi fonden er forpligtet over for Poul Johansens(virksomhedens afdøde grundlægger, red.) vilje og dels fordi vi med denne handel kan sikre, at vi med de nye kapitalstærke ejere kan gøre virksomheden klar til fremtiden. Nu kan vi tilføre virksomheden nye dygtige forretningsfolk, der har stor erfaring og viden om automatisering og maskinsalg og samtidig bevare fondens indflydelse i et vist omfang,« siger han.

Virksomhedens navn bliver ikke ændret, og det er indskrevet i købsaftalen, at så længe fonden har medejerskab så skal den forblive i Fårevejle, og de 110 ansatte skal ikke frygte for deres ansættelse, tværtimod, lyder det fra Teddy Wivel.

»Vi fastholder produktion og medarbejdere i Fårevejle, og aftalen betyder, at der ikke må flyttes noget af Poul Johansens produktion til andre steder, og i og med, at virksomheden får en meget stærk ejer, så tror jeg egentlig at man kan forvente en større beskæftigelse i Fårevejle. Skal jeg være lidt ubeskeden, så er jeg personligt stolt af at det her er lykkedes,« siger han.