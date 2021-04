Ikke plads på præstetavlen

Series patorum er en liste eller trætavle med navnene på de præster, der har været i et sogn gennem tiderne.

Sådan en præstetavle er der også i Vig Kirke, og her kan man læse navnene på kirkens præster siden 1580 og til og med Anette Berg, der efter 27 år i embedet sagde op sidste år.

Problemet er blot, at nu er den trefløjede tavle fyldt til randen med navne, så menighedsrådet skal i tænkeboks for at finde ud af om der skal indkøbes en ny tavle, eller hvordan traditionen med præstenes navne kan videreføres.