Se billedserie Flere af toiletaflukkerne er aflåst på trods at, toilettet spiller en central rolle for muligheden for at afvikle arrangementer i den store pavillon. Foto: Preben Moth

Ikke penge til at ordne alle wc'er

Odsherred - 18. september 2020 kl. 13:11 Af Preben Moth Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Odsherred Kommunes miljø- og klimaudvalgs møde i tirsdags var et af punkterne den miserable tilstand, hovedparten af de offentlige toiletter er i.

De to toiletter ved Overby på Odden og ved Vraget i Vindekilde blev indstillet til totalrenovering, og det blev besluttet at sætte et pilotprojekt i værk for at finde et bedre låsesystem end de nuværende.

Toilettet ved Peterspladsen i Vig var indstillet af administrationen til at blive revet ned for at opføre et nyt toilet, fordi det ikke var rentabelt at renovere på bygningen.

»Vig er en central handelsby med aktive borgere. Toilettet spiller en central rolle for muligheden for at afvikle arrangementer i den store pavillon«, stod der i dagordnen.

- Vi har jo bevilling til at udskænke alkohol, og det kræver, at der er adgang til et toilet, siger Jørgen ­Preuss fra Vig Familieby, der ejer torvepavillonen.

Tidligere var det Vig Kræmmermarked, der passede toilettet og sørgede for at holde det åbent, når der var mange mennesker i Vig, lukke det igen og ikke mindst lukke vand ud af rørene om vinteren.

- For cirka otte år siden ville kommunen have, at toilettet var åbent hele året. Da den fandt ud af, hvor dyrt det var i varme, blev den ide droppet, og så var der lukket hele vinteren, siger Jørgen Preuss, og det har givet bøvl for os til julearrangementer.

Han undrer sig over, at de ikke er blevet spurgt, for de ville gerne have passet toilettet for et driftstilskud, så det kunne være blevet et helårstoilet.

- Kommunen har tidligere sagt, at det er for besværligt, fordi der er indgået en række aftaler, som åbenbart ikke lige lader sig opsige, siger Jørgen Preuss.

Der er flere af toiletaflukkerne, der er aflåst.

- Det virker lige akkurat, men kønt er det ikke, slutter Jørgen Preuss.