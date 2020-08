Ikke mange henvendelser om ulovlige forhold i Odsherred

Odsherred Kommunes borgerrådgiver, Louise Stidsen, har i 2019 haft kontakt med 382 borgere.

Odsherred - 18. august 2020 kl. 07:19 Af Martin Hoffmann Kønig

Når alle kanaler til intern dialog er udtømt eller når der foregår ulovlige ting i den offentlige forvaltning, så er der mulighed for, at man kan benytte sig af Odsherred kommunes »whistleblower«-ordning, der er en anonym adgang til at sende sin observation eller bekymring til borgerrådgiveren.

I 2019 skete dette fire gange, og en af sagerne handlede om en medarbejder, der var bekymret for, at der foregik ulovlige ting i forvaltningen. Sagen endte med, at der blev udarbejdet retningslinjer til samtlige medarbejdere.

To af de andre sager handlede om dårligt arbejdsmiljø på en konkret arbejdsplads i Odsherred Kommune. Begge sager blev bragt videre til den relevante kommunale direktør. Den sidste sag handlede om et muligt ulovligt forhold på en privat institution, i Odsherred Kommune. Den sag sendte borgerrådgiveren videre til Socialtilsyn Øst.

I den årsrapport, som Odsherred Kommunes borgerrådgiver har sendt til økonomiudvalgets og senere byrådets orientering, kan man blandt andet læse, at hun i 2019 havde kontakt med 382 borgere, og at henvendelserne førte til 990 henvendelser i alt.

334 henvendelser førte til en form for vejledning, 442 sager handlede om udredning af en sag mens 234 sager var desciderede klagesager, og konklusionen fra borgerrådgiveren er, at borgerne generelt efterspørger mere dialog med forvaltningen og ikke mindst, at føle en større anerkendelse fra den kommunale forvaltning.