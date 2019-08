Hensigtserklæring for to-sprogede børn i Odsherred kommune har vist sig, at være ulovlig. Foto: Foto: Margrethe Groth

Send til din ven. X Artiklen: Ikke lovligt med kvoter for flygtningebørn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ikke lovligt med kvoter for flygtningebørn

Odsherred - 10. august 2019 kl. 13:30 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Odsherred: Odsherred kommune skal ændre kurs på sine indsatser for tosprogede børn, efter det er kommet frem, at en hensigtserklæring tilbage fra 2016, hvor man maksimalt ville tillade 20 procent tosprogede børn pr. stue eller gruppe i de kommunale dagtilbud, er ulovlig. Målet var at undgå, at dagtilbuddene i Hørve og Nykøbing fik en for stor koncentration af børn med sproglige vanskeligheder.

- Det er Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, som har meddelt, at det ikke er muligt at fastsætte kvoter for andelen af tosprogede børn, siger Søren With (S), formand for børne- og uddannelsesudvalget.

Center for dagtilbud og uddannelse var tilbage i september 2016 i forbindelse med ministeriet, og allerede her blev det fastslået, at det jævnfør dagtilbudsloven vil være at diskriminere eller udelukke grupper af børn, hvis en kommunalbestyrelse fastsætter en ufravigelig maksimal kvote eller procentdel af børn begrundet i børnenes flersprogs- eller flygtningestatus. Alligevel vedtog udvalget hensigtserklæringen med en maksimal andel af tosprogede børn på 20 procent, hvor der dog skulle ske en individuel vurdering af de enkelte børn. Denne formulering er dog heller ikke godkendt af ministeriet.

- Det var udvalget i den sidste periode, som vedtog hensigtserklæringen. Nu må vi i stedet have belyst, hvilke andre ting vi kan gøre for de tosprogede børn i dagtilbud, siger Søren With.