Ikke langt til Gevninge.. og dog

På hjørnet Kirkevej/ Byvej i Gislinge, er der i en god mening lavet skilte, der viser cyklisterne, hvor mange kilometer de skal trampe i pedalerne for at komme til henholdsvis Vig (20 km.) og Gevninge (10 km.).

En opmærksom læser påpeger overfor avisen, at der nu nok mere er tale om, at der er 10 kilometer til Grevinge. Der er nemlig noget længere til Gevninge - omtrend 30 kilometer, måske endda længere, hvis man er på to hjul.