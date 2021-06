20 målestationer har hele vinteren indhentet detaljeret data om vind, vejr og vejforhold i Odsherred. Foto: Marianne Nielsen

Ikke i mål, men på vej med måledata

Odsherred - 29. juni 2021 kl. 15:39 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Mens vi går og luner os i sommersolen og tager svalende dukkerter ved stranden, tager 20 hvide målestationer placeret rundt om i Odsherred sig også en velfortjent ferie.

Hele vinteren har de - sammen med de gamle målestationer - været på arbejde hele vintersæsonen lige indtil frosten slap sit tag, og sendt detaljeret data til kontorerne i center for miljø og trafik, til Vestsjællands Brandvæsen og til Klimator, der har leveret måleudstyret.

Al denne data om temperaturer, luftfugtighed og nedbør, som målerne har samlet sammen, har siden været under lup og blevet analyser. På sigt er det nemlig hensigten, at målestationernes meddelelser skal gøre det meget mere effektivt at salte for glatte veje og i det hele taget gøre vintertjenesten mere effektiv.

- Vi har holdt indtil flere evalueringsmøder med leverandøren Klimator (der har opkøbt Hededanmarks digitale afdeling i løbet af vinteren), og vi er meget positive over systemet, som på sigt også kan være et analyseværktøj i forbindelse med ruteoptimering, oplyser driftskoordinator i Odsherred Kommunes trafikteam, Lise Rohden.

Data fra målerne kan i fremtiden give en bedre forståelse for hvilke områder i Odsherred, der er ramt eller går fri, når vejret viser sig fra sin mindre milde side. På den måde kan chaufførernes ruter tilpasses og optimeres.

- Med flere og mere detaljerede målinger følger naturligvis også et mere komplekst system og flere overvejelser for vagtpersonalet hos Vestsjællands Brandvæsen, der kalder ud. Vi arbejder derfor sammen med dem på nogle forsimplede procedurer, som skal gøre det nemmere at have overblik over, hvilke områder, der skal saltes, fortæller Lise Rohden.

Før de 20 målstationer blev sat op, havde Odsherred Kommune kun to målestationer af ældre dato, og det gav meget lidt data i forhold til det meget varierede terræn, som Odsherred rummer.

Med den nye teknologi vil overvågningen og indsatsen derfor blive langt mere områdespecifik og dels spare på den salt, der bliver spredt og samtidig sikre, at der ikke er glat på de vej- og stityper, som kommunen er forpligtet til at salte og rydde for sne.

- Derudover kommer Klimator med en udvidelse til systemet, hvor systemet selv foreslår og forudser hvilke ruter der bør kaldes ud og hvilke ruter, der kan blive hjemme den kommende nat, uddyber Lise Rohden.

Hun ser et stor udviklingspotentiale i den nye teknologi.

- Vi er ikke i mål endnu, men vi er rigtig glade for, at vi er i gang og ud over at skulle tolke på mere data og skulle vænne os til at aflæse et andet system, så ser vi ingen negative sider ved det nye system, som har haft stor driftsikkerhed den første vinter, supplerer driftskoordinatoren.

Odsherred Kommune er en af de første kommuner i Danmark til at anvende det nye system, som er udviklet af et svensk firma.