Ikke godt nok: Politikerne inviterer pårørendegruppe til møde

Odsherred - 04. juni 2021 kl. 11:22 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Venstre og SF i social- og forebyggelsesudvalget, i Odsherred Kommune, presser den kommunale administration til dialog med pårørendeforeningen Livsgnisten.

Demensindsatsen i Odsherred Kommune skal drøftes politisk på onsdag, for den kommunale administration vil have ændringer, og vil have de kommunale demensaktiviteter flyttet fra plejecenter Baeshøjgård, i Vig, til Solvognen, i Højby.

En katastrofe, lyder det fra den aktive pårørendegruppe Livsgnisten, der blandt andet har skaffet midler til opførelsen af det populære sanse- og aktivitetssted Naturens Pusterum i naturen omkring Baeshøjgård.

Livsgnisten har oplevelsen af, at embedsmændene ikke tager dem med på råd, og det faldt adskillige, både pårørende og lokale politikere, voldsomt for brystet, at administrationen først har fundet mulighed for at tale med Livsgnisten den 22.juni, 13 dage efter at politkkerne skal drøfte, hvilke veje de gerne vil have demensindsatsen.

Derfor har formanden for social- og forebyggelsesudvalget, Arne Mikkelsen (SF), på eget initiativ og med stor opbakning fra Venstres Hanne Pigonska, indkaldt Livsgnisten til at komme til udvalgsmødet på onsdag, hvor de på lige fod med kommunens egne konsulenter, kan komme med input til politikerne.

»Det hører jo ingen steder hjemme, at Livsgnisten ikke bliver hørt. Det har et flertal i udvalget tidligere besluttet at de skal. Livsgnistens medlemmer er dybt engagerede folk, der ved, hvad de taler om, når det drejer sig om demensindsatsen, og det er jo dem, der stiller pårørende til rådighed for kommunens indsats, så selvfølgelig skal de høres,« siger Hanne Pigonska.

Arne Mikkelsen er helt enig.

»Jeg har sendt en invitation til Livsgnisten, og så får de anledning til at komme med deres input på lige fod med kommunens konsulenter, og så beslutter vi politikere, hvilken vej vi gerne vil gå,« siger han.