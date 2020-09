Ikke et ord om økonomi, da socialudvalg mødtes

Landets 98 borgmestre mødes i næste uge for at forhandle rammerne for kommuneservicen på plads, og det giver et venteværelse for beslutninger og overblik, også på det økonomisk meget tunge socialområde, og det huer ikke formanden for social- og forebyggelsesudvalget, Arne Mikkelsen (SF).