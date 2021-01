Ikke brug for klasseloft - De unge vil vælge selv

Et enigt regionsråd vedtog mandag aften et klasseloftet på Stenhus Gymnasium i Holbæk for at sikre uddannelsesmiljøet på Odsherreds Gymnasium, hvor man har oplevet, at elevsøgningen og elevoptaget er faldet hurtigt de seneste år. Klasseloftet vækker ikke begejstring hos de unge.