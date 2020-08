Ikke altid tog til tiden...

Se billedserie Togene på Odsherred-banen har været ramt af forsinkelser de sidste par uger på grund af »tekniske fejl«.

Odsherred - 28. august 2020 kl. 17:17 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Toget med afgang fra Nykøbing station 7.02 onsdag i denne uge blev ramt af det, man hos Lokaltog A/S i Ringsted i en mail til Nordvestnyt kalder »et teknisk problem«. For de mange passagerer, som benytter morgentoget betød det, at de blev forsinket i 40 minutter, fordi toget slet ikke kom af sted, men skulle vente på næste tog, som trillede ind på Nykøbing stationen en halv time senere.

- Det mest frustrerende var nok, at vi ikke fik besked om, hvorfor eller hvor lang tid toget ville være forsinket. Vi fik bare besked om, at vi bare skulle blive siddende i toget og vente, fortæller Justin Gorjubang Petersen.

Han er afhængig af togtransporten, når han skal frem og tilbage fra EUC i Holbæk.

- Der er ofte forsinkelser på 5-10 minutter, og så når jeg ikke i skole til tiden, siger Justin Gorjubang Petersen.

En anden togpassager, som har bemærket en stigning i antallet af forsinkelser, er Sandra With fra Hørve, som går i 2. HF på Odsherreds Gymnasium i Asnæs.

- Jeg kører med toget hver dag hjem fra skole eller til Nykøbing, fortæller hun.

Sandra With har oplevet, at hun har været nødt til at aflyse kostbare teoritimer på sin køreskole i Nykøbing, på grund af et aflyst tog. Hun fortæller hvordan halvdelen af hendes klassekammerater i gymnasiet kommer for sent, når togene er aflyst eller forsinkede.

- Det har været slemt her efter sommerferien. Sidste skoleår var det slet ikke så meget, som nu, siger Sandra With.

Rektor på Odsherreds Gymnasium, Niels-Peter Babalola Andersson, er også opmærksom på problemet.

- Vi stod og trippede noget, da mange kom 40 minutter for sent den anden dag. Det er af stor betydning for vores gymnasium og eleverne, at de kan regne med tog til tiden, siger Niels Peter Babalola.

Sandra With har sendt en klage til Lokaltog A/S, og spurgt ind til de mange forsinkelser.

- Vi har desværre tekniske fejl på vores materiel, som vi arbejder hårdt på at få løst, skriver Kundeservice hos Lokaltog A/S.