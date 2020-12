Felex Petersen blev rost fra flere sider, fordi han havde sat sig grundigt ind i historikken bag en manglende beslutning om at sikre stisystem ved et boligområde ved Ådalen i Asnæs.

Ihærdig socialdemokrat fik kollegernes ros

Intentionerne var gode nok, da byrådet i 2007 sagde ja til planerne om at opføre et nyt boligområde ved Ådalen i Asnæs.

Problemet var bare, at politikerne ikke havde været helt klare i »spyttet« og havde fået indskrevet krav om etablering af et stisystem som sikker skolevej, og det er for sent nu.

Sagen havde Felex Petersen (S) gravet sig frem til ved at læse tidligere beslutninger, og fået den kommunale administration til at søge rådgiving hos Erhvervsstyrelsen, og for den ihærdighed høstede han roser fra både SF og Venstre, men bundlinjen blev dog alligevel at den nuværende lokalplan blev vedtaget af et enstemmigt byråd, og nu er det op til en forhandling mellem den udstykkende part og den stedlige grundejerforening, at finde en løsning.