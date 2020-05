På mandag afholder Odsherred Kommune virtuelt borgermøde om området ved Lundbeck. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Idémøde om Lundbeck foregår online

Odsherred - 13. maj 2020

Hvis man gerne vil deltage i debatten om den kommende lokalplan for området ved Lundbeck, så skal man beherske nogle vigtige it-teknikker. Det borgermøde, som økonomiudvalget inviterer til, foregår nemlig virtuelt, og det betyder, at deltagerne skal downloade et program, Zoom, så man kan følge med i, hvad der bliver sagt, og som sikrer, at man selv kan tage ordet.

Borgermødet foregår mandag den 18. maj kl. 19.30 til 21.30.

Det er økonomiudvalget, som inviterer til mødet, hvor borgmester Thomas Adelskov (S) også deltager. Mødet er en del af en offentlig høring.

- Mødet handler om at samle ideer ind til en lokalplan for området ved Lundbeck. Her kan man stille spørgsmål og diskutere, men hvis man har noget, man gerne vil have med i den videre sagsbehandling, så skal det sendes ind til kommunen, siger Thomas Adelskov.

Ideer og forslag sendes plan@odsherred.dk senest den 2. juni 2020.

Det er første gang, at kommunen prøver at afholde et virtuelt borgermøde.

- Under de vilkår, vi har lige nu, er det det bedste, vi kan gøre. Vi skal jo videre. Men det er selvfølgelig altid rarest at kunne se hinanden i øjnene, når man diskuterer, men nu er der i det mindste mulighed for at stille spørgsmål og diskutere i et offentligt rum, siger Thomas Adelskov.

Da den forrige lokalplan blev vedtaget i 2017, var der en omfattende debat, hvor ikke mindst sommerhusejere i området udtrykte stor modstand imod planen. Også denne gang ser det ud til, at sommerhusejerne mobiliserer sig. »Gå ind og bland jer - det ligner starten på en mindre katastrofe for miljø og natur«, skriver en på Facebook. En anden skriver: »Tænker vi er op imod store kræfter og får nok ikke et ben til jorden«.

Lokalplanen fra 2017 blev efterfølgende underkendt af Planklagenævnet. Planen gav Lundbeck mulighed for at udvide og modernisere sit nuværende anlæg.