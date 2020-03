Se billedserie Kultur- og folkeoplysningsudvalget deltog i temamødet, blandt andre formand Gitte Hededam (S), og på marts-mødet skal politikerne tale om ét af emnerne, termiske kameraer. Privatfoto

I tænkeboks: Skal der infrarød-kameraer i Odsherreds haller?

Odsherred - 04. marts 2020 kl. 06:30 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Medlemmerne af kultur - og folkeoplysningsudvalget i Odsherred skal på mødet her i marts diskutere, om der - for at få bedre udnyttelse af Odsherreds idrætshaller - skal opsættes termiske kameraer, som kan afsløre om de bookede hal-timer nu også bruges.

På weekendens temamøde om fremtidens brug af idrætshallerne i Odsherred blev de fremmødte fra foreningslivet orienteret om, at nogle kommuner, blandt andet Kalundborg og Holbæk, ved brug af termiske kameraer, der opfanger infrarød stråling fra mennesker, overvåger, om hallerne nu også bruges på de tidspunkter, hvor de er booket af skoler og foreninger.

- Vi er gået i tænkeboks for at finde ud af, om det vil give mening at bruge infrarød-kameraer hos os. I nogle kommuner er det et problem, at skoler og foreninger ikke bruger de tider, som de har booket, men vores oplevelse er, at det ikke er så slemt hos os, siger centerchef Eva Ormstrup.

- Men det er klart, at hvis der er skoler, der ikke bruger de tider, de har booket, ville det give god mening at kunne booke til for eksempel senior-idræt i stedet, siger centerchefen.

- Kalundborg Kommune har gode erfaringer med at bruge infrarød-kameraer.

- Vi vil kunne trække på erfaringer herfra, siger Eva Ormstrup.

Cirka 50 deltog i temamødet, hvoraf de 40 var fra foreningslivet.

Formålet var at udvikle Odsherreds idrætshaller, give større brugertilfredshed og bedre udnyttelse af faciliteterne.

- I gruppearbejdet fik vi mange gode inputs, som vi nu vil arbejde videre med, så de kan komme på dagsorden for april-mødet i kultur- og folkeoplysningsudvalget, siger Eva Ormstrup.